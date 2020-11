Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wien, Bermudadreieck: Rein in die Angst! © Hubert Patterer

Guten Morgen!

Am Donnerstagabend nach einer ORF-Diskussion auf der Triester Straße Richtung Graz noch einmal umgedreht und zurück in die Innenstadt gefahren; gegen den Willen der mitfahrenden Tochter, die das stundenlange Dröhnen der Hubschrauber über ihrer WG nicht mehr aus dem Kopf kriegt und seit Montag Angst vor der Stadt hat, in der sie studiert, daheim vom Laptop aus, ohne Hörsaal und Mensa und junge Menschen um sich herum. Der Vater sagt, rein in die Angst, so viel Macht darf sie nicht haben, und die Tochter sagt, okay.



In den Todesgassen des Bermudadreiecks lehnen die Stühle an den Wänden der Bars und brauchen keine Ketten gegen Diebe. Hier wartet niemand mehr auf einen lauen Abend. Wien ist ein zugiges, kaltes Loch in dieser Nacht. Einige Fenster haben Einschusslöcher, die mit Sprühfarben der Polizei umrandet und beschriftet sind. Eine Zahl für jedes Projektil. An den Orten, wo Menschen getötet oder verletzt wurden, brennen Kerzen und verwandeln die vom Blut gereinigten Pflastersteine in einen flackernden Teich aus Lichtern. Überall Blumen und Briefe mit Poesie und den derben Worten jenes zornigen Wieners, der vom Fenster aus den Täter zum Teufel jagte und namenlos berühmt wurde.



Ein Pizzaboy mit Stretchhosen hält mit dem Velo inne und lässt seine Fracht kalt werden. Ein junger Mann kniet und starrt ins Licht. Da und dort ragen Rosen aus den Kerben der Hausmauern, die von Querschlägern verwundet wurden. Von der Ferne ist das Folgetonhorn eines Polizeiautos zu hören. Man schließt die Augen und malt sich aus, wie es gewesen sein muss. Die Schwester jener Frau, die im Spital verstorben ist, schreibt einen Nachruf für die Zeitung. Sie weiß, wie das Opfer, eine Friedfertige, den Täter entwaffnet hätte: Hör auf mit dem Scheiß, setzt dich her zu mir und sag mir, was dich so wütend macht! So eine sei sie gewesen. Das ist anrührend, nur würde man gerne wissen: Wie lange hätte man die Zeit im Leben des 21-Jährigen zurückdrehen müssen, damit er für eine Zärtlichkeit wie diese noch erreichbar gewesen wäre?