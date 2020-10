Facebook

Die Schließung von Staatsgrenzen in der EU ist eine Sackgasse. Das hat die Bundesregierung aus dem ersten Lockdown hoffentlich gelernt und zieht sie für den zweiten Lockdown „light“ nicht in Betracht. Als im Frühsommer in Österreich die Corona-Lage besser als in anderen Ländern war, grenzte man diese kühl aus.