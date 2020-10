350.000 Euro verschwendet Statt einer Schulddebatte hat sich der Steuerzahler eine Entschuldigung verdient

Facebook

Was würden Sie mit 350.000 Euro machen? Eine anschauliche Darstellung davon, was die öffentliche Hand damit machen hätte können, finden Sie hier. Was jedoch nicht passieren sollte, ist, Steuergeld in dieser Höhe in die Luft – oder wie in diesem Fall – durch den Busauspuff zu schießen. Erstmals einheitliche Herbstferien hätten für eine an sich ökonomische Reduktion des Schulbusverkehrs sorgen sollen. Allerdings schließt die Bezeichnung „einheitlich“ 14 Schulen in Kärnten aus, die aufgrund von Pflichtpraktika die Herbstferien aussetzen. Rund 4500 Schüler brauchen also auch in der kommenden Woche einen Bus, um in die Schule zu kommen.