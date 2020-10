Facebook

Gestern Abend Buchpräsentation mit ORF-Innenpolitik-Chef Hans Bürger, der unter die Glücksforscher gegangen ist. Was ist ein gutes Leben, oder besser: ein weises Leben, wie die Philosophen sagten, und wie kriegt man das hin, die „lächelnd innere Ruhe“? Es geht um Sinnfindung in Zeiten knapper Arbeit, Künstlicher Intelligenz und Pandemie. Wie umgehen mit dem Schwund des Selbstverständlichen und der Gewissheiten?



Eine von Bürgers Antworten: ein lernendes Wesen bleiben, geistige Neugier als lebenslanges Projekt und widerständig bleiben in der Beschwörung der alten Normalität, die natürlich nicht normal war. Ein lernendes Wesen im Fach mediale Realverfassung, das war er auch, als der Journalist und Volkswirt in frühen Jahren zum ORF kam und Klaus Edlinger als Vorgesetzten hatte. Er sitzt mit Maske im Publikum und winkt. Mach den Vranitzky live, sagte Edlinger zum jungen Mitarbeiter, und schickte ihn zum Flughafen. Der Kanzler kam aus China zurück, der junge Bürger fragte ihn unbekümmert, ob er die Menschenrechte angesprochen habe. Lautstarker Protest von Kabinettschef Karl Krammer und Interventionswirbel bis in die oberen Rundfunketagen, was dieser Jungspund sich einbilde. Ob sich die Verhältnisse im Haus gebessert hätten, frage ich Bürger in seiner Eigenschaft als lernendes Wesen. Bürger: „Nein“. Am Sonntag übertragen sie drei Stunden live von den Zeremonien zum Nationalfeiertag, mit Tiefflug der Eurofighter über die Hauptstadt. Wunsch der Regierungsspitze, Anstoß von ganz oben, zwanzig Sitze von 36 im Stiftungsrat, so viele wie nie, die einzige Möglichkeit, das Ansinnen zu hinterfragen, sei die Kostenfrage gewesen. Der Regierungswunsch wird erfüllt, mit lächelnd innerer Unruhe.



Es gibt noch andere nützliche Anregungen im Buch in der Disziplin gutes Leben. Etwa: freie Zeitschneisen im Terminkalender für die Nachdenklichkeit. Oder: Interventionen setzen gegen die Übermacht der eigenen Gewohnheiten und Routinen, mindestens dreißig Tage lang, sonst bricht man keine Gewohnheiten auf, steht dort. Folgende Tätigkeiten werden empfohlen, Rat eines renommierten Psychologen und Glückskundigen: Vegan oder vegetarisch leben, nur zwei Mal Mails checken am Tag, ein Instrument lernen, eine Fremdsprache auffrischen, nicht „mosern, lästern und sich beschweren“ (Bürger: mit den ORF-Satzungen nicht kompatibel), mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren (Bürger: Küniglberg?), einen anderen Weg zur Arbeit nehmen, der Wahrnehmungsschärfe wegen, seine Zeitdiebe überprüfen und aufschreiben, ohne Zucker leben, x Seiten lesen, eine Person anrufen, mit der man lange nicht gesprochen hat, Komplexität aus dem Leben nehmen (soziale Medien), simplify your life, eine Postkarte verschicken, etwas Neues essen, jemandem einen Dankesbrief schreiben.



Das mit dem neuen Essen hat gestern nicht auf Anhieb geklappt. Gemeinsame nächtliche Currywurst mit dem Buchautor auf dem Grazer Hauptplatz, so lange es dort noch eine gibt und geben darf. Schwund des Selbstverständlichen. In der Zeitung wieder jede Menge Juristen und Virologen für die Tiefenbohrung auf den vorderen Seiten, die auch mit dem guten Leben zu tun haben: Zehn Tage Quarantäne, muss das sein? Testen, wenn man eh eineinhalb Wochen abgesondert wird? Das Hausrecht als eines von 60 Grundrechten: Wie sicher ist die Intimität der eigenen vier Wände? Wie sicher vor den Blicken der Polizei? Und wie sicher vor den Exzessen eigener Unvernunft? Die Gattung Mensch: ein lernendes Wesen? Offenes Projekt.



Viel Glück mit der Glücksliste und halten Sie uns am Laufenden, wie Sie vorankommen