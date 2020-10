Facebook

Irgendwie klang der Auftritt von Gesundheitsminister Rudolf Anschober in der gestrigen ZiB 2 wie das Ende der großen Ferien. Bisher schien die Ampel ja noch ein prickelndes Spiel: da ein bisschen gelb, dort ein paar orange Flecken, aber immerhin nicht rot. Nun gibt es rot in einigen Orten und eine vorsichtige Warnung des Ministers: Wenn es so weitergeht, wird schon bald noch mehr an bundesweiten Verschärfungen beschlossen werden müssen. Ein sehr ernster Salzburger Landeshauptmann - der stocknüchterne Anwalt Wilfried Haslauer – äußerte die Sorge, dass in seinem Bundesland in zwei Wochen die Kapazitätsgrenzen des Gesundheitssystems erreicht sein könnten, sollten sich die Zahlen so weiterentwickeln. Eine neue Tonlage klang da durch, besorgniserregend, auch wenn alle Beteiligten um Ruhe bemüht schienen.