Gestern Abend beim Handelsforum in Schladming in einer Tiefgarage der erste Corona-Schnelltest und das erste bescheuert laute AHH seit Volksschultagen. Die Vorderleute kommen alle mit getränten Augen aus dem Zelt, vertrauensbildend ist das nicht. Es fühlt sich an, als probiere jemand mit einem dünnen Solettistaberl aus, wie durchstichfest der Gaumen an der hintersten Stelle ist. Man zuckt vor dem Astronautenmann, der im normalen Leben bestimmt okay ist, reflexartig zurück und muss von neuem zurück in den richtigen Neigungswinkel des Kopfes. Die Versuchsanordnung wiederholt sich ein paar Mal. Unter fünf gilt als gut, unter zehn geht auch noch, alles darüber wird abgesondert und muss ganz nach hinten.