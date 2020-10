Sturm auf Grippeimpfung Was Appelle und Kampagnen nicht geschafft haben, schafft Corona

Facebook

In Klagenfurt musste die Anmeldung zur Grippeimpfung nach dem ersten Tag gestoppt werden, in Villach ist das Online-System schon nach wenigen Stunden zusammengebrochen. Was zahlreiche Bewusstseinskampagnen und eindringliche Aufrufe von Medizinern und Politikern nicht geschafft haben, ist dem Coronavirus gelungen: Die Grippeimpfung wurde vom Ladenhüter zur begehrten und teilweise bereits vergriffenen Ware. Die Durchimpfungsrate liegt in Österreich derzeit bei rund zehn Prozent. Nach dem Winter dürfte sie wohl so hoch wie nie zuvor sein.