Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auf das Denkmal wurden unter anderem die Worte „Smrt Fasizmu“ (ohne Hatschek) gesprüht, was übersetzt "Tod dem Faschismus" bedeutet © Elisabeth Peutz

"Kärnten ist einen weiten Weg gegangen", konzedierte Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Samstag beim Festakt zum 100-Jahr-Jubiläum der Volksabstimmung. Ein Festakt in Gemeinsamkeit und ohne jeden Misston. „Wir leben in den besten aller Zeiten, in Frieden“, sagte Sloweniens Staatspräsident Borut Pahor, der mit seiner Anwesenheit das neue Klima in der Volksgruppenfrage bestätigte. Einige wenige wollen das nicht wahrhaben.