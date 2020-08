Facebook

Wenn der Bundeskanzler aus dem Sommer zurückkommt, ist das nicht so einfach wie bei Normalsterblichen, an einem Tag ist man noch nicht da, am nächsten arbeitet man einfach wieder - nein, hier folgt alles einer großen Dramaturgie: Am Montag, wenn Sebastian Kurz im ORF-Sommergespräch seinen größten Fernseh-Auftritt des Jahres hat (alle bisherigen Parteichefs hatten schon mehr als 600.000 Zuschauer, beim Kanzler dürften es noch mehr werden), soll er bereits reichlich präsent in den Köpfen der Österreicher sein.