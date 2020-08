Facebook

Guten Morgen!

Sonnenbad in der Bucht von Duino, die Grenzüberschreitung nach drei Wochen Urlaub daheim, patriotischen Radiospots und Pilzeputzen hat was. Keine Kontrollen südwärts, Italien nimmt, was es kriegt. Duino Aurisina, schneller ist das Meer von Kärnten kommend nicht zu haben, schöner auch nicht. Die Bucht hat eine kleine Marina, ein weinrotes Rettungsruderboot für die Kulisse (salvataggio) und zwei Lokale, wovon das eine spektakulärer ist und das andere besser, das Dama Bianca und das Al Cavalluccio. Auf der Terrasse der Dama fährt ein älterer Herr mit Badehose und Rollstuhl auf und ab und überwacht den Zutritt zum angrenzenden Bagno, einem kleinen Bad, das sich an den Felsen schmiegt. Es bietet in Corona-Zeiten Platz für 30 Badegäste. Die Obergrenze ist unverhandelbar, auch an diesem Tag um 12 Uhr mittag. „Tutto completo, mi dispiace“. Und das, obwohl eine Liege mit Sonnenschirm in diesem Sommer 18 Euro kostet. Hier kann man nicht nur die Duineser Elegien von Rilke nachlesen und den kleinen Schiffen beim Queren zuschauen, hier kann man heuer auch die Logik von Angebot und Nachfrage studieren.



Wir entscheiden uns für die Option Kieselstein, da ist noch was für sieben Euro pro Person zu haben, ein Kieselsteinfleckerl mit Abstandsgarantie. Man muss nicht weit hinausschwimmen, und man sieht vom Wasser aus die gläsernen Villen im steilen Felshang, die vielen Pinien und Zypressen und thronend ganz oben das Schloss der Familie Thurn und Taxis mit dem prachtvollen Park, dem Pianoforte von Liszt und dem Rilkeweg nach Sistiana. Dazu die Möwen und die italienischen Kinder am steinernen Damm, die Purzelbäume ins Meer schlagen, man hat mit solchen Augenblicken in diesem Sommer nicht mehr gerechnet.



Heimfahrt nach Sonnenuntergang. An der Grenze, wo einen früher der Geruch der versteckten neuen Lederjacken im Kofferraum verriet, wird jedes Auto auf eine Umfahrungsstraße umgeleitet, mit großen Pfeilen, die streng leuchten. Heimische Grenzpolizisten mit Maske fragen nach dem Woher. Wo man früher flunkernd sagte, ein paar Packerln Polenta kaufen, sagt man jetzt, Duino, einmal kurz den Süden riechen, und dann eh wieder brav heim zu den patriotischen Radiospots. Man hätte das auch sagen können, wenn man in Kroatien gewesen wäre, und wäre gleichermaßen durchgewunken worden, was sollen sie auch tun, die kafkaeske Nummer mit dem Ausfüllen und den Mordbereiten in der Schlange hatten sie schon. Auch hier, in der soften, smarten Variante von Tarvis: politische Hilflosigkeit, angesiedelt irgendwo zwischen Aktionismus und Alibi. Die Szene wirkt so surreal wie die damals in der Lederjackenzeit.



Vielleicht mehr vom Kanzler heute. Er will einen Pakt gegen die Einsamkeit ausrufen. Er möge einen Pakt gegen die Unklarheit ausrufen. Mit der Einsamkeit an der Schwelle zum Herbst kommen wir schon selbst klar.



Bis demnächst