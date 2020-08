Facebook

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat intern ihr erstes großes Personalproblem. Sie muss mitten in den Verhandlungen mit den USA und Großbritannien einen neuen EU-Handelskommissar finden. Der bisherige Kommissar Phil Hogan ist gestern Abend zurückgetreten. Er hatte in seiner irischen Heimat mehrmals gegen die dort geltenden sehr strikten Corona-Regeln verstoßen. Über die Details berichtet unser Brüssel-Korrespondent Andreas Lieb ausführlich. Der Druck auf Phil Hogan, Konsequenzen zu ziehen, kam von der irischen Regierung. Eine klare Haltung. Irland wird, wie es dem Land zusteht, einen neuen Kommissar nach Brüssel entsenden. Es ist aber kaum anzunehmen, dass diese Person nahtlos die Agenden des Handelskommissars übernehmen kann. Ursula von der Leyen muss das erste Mal in ihrer kurzen Amtszeit die Kommission umbauen.



Ob sich die EU-Außenminister zu einer klaren Haltung durchringen können? Sie beraten heute und morgen über drei große Problemfelder: Sanktionen gegen Weißrussland, den Erdgasstreit mit der Türkei und das Verhältnis zu Russland angesichts des Falles Navalny. Heute vor einer Woche ist der russisches Oppositionspolitiker und schärfste Regimekritiker Alexej Navalny in die Bewusstlosigkeit gefallen. Aufgrund einer Vergiftung, wie die Ärzte der Berliner Charite die Vermutungen von Navalnys Umfeld mittlerweile bestätigten. In diesem Zusammenhang dieser Tage das bemerkenswerteste Interview gehört bzw. gesehen – mit Norbert Röttgen, CDU-Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses.



Norbert Röttgen zeigte „klare Kante“, wie man es in unserem Nachbarland sagt. Er erwartet sich von Russland keine transparente Aufklärung. Röttgen sieht „wieder das gleiche Muster, das der Vergiftung“. Dazu gehöre, alles abzustreiten, aber gleichzeitig auch „eindeutige Fingerabdrücke zu hinterlassen“ – als Warnung an die Opposition im Land. Den Anlass dafür sieht der deutsche Außenpolitiker in den Unruhen in Weißrussland: Navalnys Fall soll aufständische Bestrebungen in Russland im Keim ersticken. Und Röttgen sieht die Verantwortung nicht bei irgendeinem Geheimdienst. „So etwas ist Chefsache“, machte er den russischen Präsidenten Wladimir Putin höchstpersönlich verantwortlich. Dieser wolle an alle Kritiker und Oppositionelle das Signal aussenden: „Wir kriegen euch, wo immer ihr seid“.



Röttgen rangiert im regelmäßigen Polit-Barometer hinsichtlich Bekanntheit und Beliebtheit in Deutschland im unteren Drittel der Skala. Er bewirbt sich um den CDU-Vorsitz und liegt in den Umfragen abgeschlagen hinter den beiden anderen Bewerbern, dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet und dem ehemaligen Fraktionsvorsitzenden Friedrich Merz. Das dürfte sein kantiges Auftreten noch beflügeln. Für alle Fälle hat er sein Interesse am Amt des deutschen Außenministers angemeldet. „Heiko Maas nimm Dich in acht, Norbert Röttgen ist in der Stadt“, heißt es auf Twitter. Und Röttgens Twitter-Fans haben ihn taxfrei zu Deutschlands George Clooney ausgerufen, nach einem Fotoshooting für den „Spiegel“. Weniger Freude hat wohl seine eigene Partei mit ihm. Denn Röttgen ist ein strikter Gegner der Pipeline NordStream2. Doch das ist eine andere Geschichte bzw. Morgenpost.



Einen angenehmen Tag wünscht Ihnen