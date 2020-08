Facebook

Vizekanzler Werner Kogler © APA/Hans Punz

Guten Morgen!

Werner Kogler, der Vizekanzler und Bundessprecher der Grünen, hat es schwer. Noch ehe er eine Koalition mit der ÖVP einging, musste er sich schon dafür verteidigen, dass er diese Zusammenarbeit überhaupt in Erwägung zog. Viel Zeit verbrachte er seither damit, seinen Leuten, aber nicht nur ihnen, ein paar Grundregeln der Demokratie zu erklären. Gestern, im Sommergespräch mit Simone Stribl, war es wieder einmal soweit.



Noch einmal wies Kogler auf die Größenunterschiede der beiden Parteien hin und auf die Unverzichtbarkeit des Kompromisses, den man auf keinen Fall denunzieren dürfe in einer Demokratie. „Regieren ist regieren“ formulierte Kogler gegen Ende des Gesprächs, als wollte er die Frage endlich vom Tisch bekommen. Wie soll es denn sonst gehen, schien er damit sagen zu wollen.



Dass Kogler diesen Aspekt der politischen Arbeit seit Monaten gebetsmühlenartig wiederholt, spricht dafür, dass er sich nicht von selbst versteht. Weit verbreitet ist die Sehnsucht nach dem „Durchregieren“, wie Angela Merkel die ungehinderte Durchsetzung der eigenen Vorstellungen einmal genannt hat. In Koalitionen geht das nicht, und das ist meistens auch besser so.



Tatsächlich hat Kogler rasend schnell umgeschaltet vom scharfzüngigen Oppositionsführer zum vorsichtigen Regierungspolitiker. Statt ausufernde Satzungetüme aufzutürmen, für die er einst berühmt war, formuliert er jetzt relativ knapp und verständlich. Außer einem leichten Schmunzeln entkommt ihm keine Kritik am Regierungspartner, auch wenn sie ihm in den Mund gelegt wird. Für eine billige Pointe das Arbeitsklima zu gefährden, steht für den Vizekanzler offensichtlich nicht dafür. Das macht so ein Sommergespräch weniger unterhaltsam, vermittelt aber das Gefühl von Ernsthaftigkeit und Durchhaltewillen. Beides wird in den kommenden Monaten noch dringend gebraucht werden, nicht nur von Kogler.



Was passiert, wenn Politik entgleist, in totale Kontrolle oder totalen Kontrollverlust kippt, lesen Sie in unserer heutigen Ausgabe. Nina Koren schildert einen, der sich über Kompromisse keine Gedanken machen muss – den soeben „wiedergewählten“ weißrussischen Autokraten Alexander Lukaschenko. Vom politischen Infarkt im Libanon berichtet Martin Gehlen.



Wir leiden an paradiesischen Zuständen, findet