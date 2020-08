Facebook

Guten Morgen!

Gehen im Kärntner Heimatort Kirchbach lauter kleine Hegelianer zur Schule? In der Volksschule, wo Ende der sechziger Jahre die Buben kurze Lederhosen und Sandalen trugen und wo im Freien eingezäunt noch immer dieselben Turngeräte stehen, die Leiter als Halbbogen, haben Mädchen und Burschen dieses Bild an die Innenseite des großen Fensters gemalt: Es zeigt einen bunten Regenbogen, der zwei Wolken überspannt und miteinander verbindet, eine Art Brücke der Zuversicht. Darunter schrieben sie vor dem Hinauslaufen in den Sommer eine Botschaft, die den Erwachsenen den Kummer über das Unwirtliche in der Welt nehmen soll: „Alles wird gut“.