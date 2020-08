Facebook

Guten Morgen!

„Was machen Österreicher, wenn sie Husten haben? Ein Drittel geht zum Arzt, zwei Drittel ins Konzert.“ Den Witz erzählte die Präsidentin der Salzburger Festspiele, Helga Rabl-Stadler. Ihr war aufgefallen, dass die Regel nicht mehr gilt, seit Husten ein Delikt ist. Eineinhalb Stunden lang hatte Igor Levit zuvor Klaviersonaten von Beethoven gespielt, und niemand wagte auch nur ein Räuspern. Nur das leise Surren der Kamerastative von „arte“ störte die Konzentration. Der Sender nimmt Levits kostbare Geburtstagsgabe an den Jubilar auf: Sämtliche Klaviersonaten an acht Abenden.



Draußen vor dem Saal bieten Verkäuferinnen neben den obligaten Programmheften Mundschutz in verschiedenen Größen an. „Das ist ein Hygieneprodukt, vom Umtausch ausgeschlossen“ steht auf der Klarsichthülle. „Feuchtigkeit absorbierende innere Lage“ preist die Firma an und den „Wasser abweisenden Lotus-Effekt“ – falls man in den Regen kommt. Für Allergiker ist das Ding mit dem Jubiläumslogo der Festspiele sogar latexfrei.



Nur mit der Nutzung hapert es noch, trotz mehrsprachiger Aufforderung, spätestens mit dem Applaus den MNS wieder aufzusetzen. Eine Salve Bravo geht auf jeden Fall ungefiltert in den Saal. Der vorbildliche Versuch einer Freundin, aerosolfreien Jubel zu generieren, scheiterte bisher an technischen Schwächen. Sie hatte ihren Jubel vorab ins Mikro ihres Handys geschrien und spielte die Konserve nach Ende der Aufführung ab. Leider ging die digitalisierte Begeisterung in der analogen unter.



Das Echte ist durch Nichts zu ersetzen. Die Erleichterung des Publikums ist in Salzburg mit Händen zu greifen: Endlich wieder Live-Musik. Wenn die erste philharmonische Klangwoge nach fünf Monaten Zwangspause in die Felsenreitschule schwappt, registriert man vergnügt die Niederlage eines Großtheoretikers des Künstlichen. Kaum war Corona ausgebrochen, hatte Peter Weibel in zahllosen Interviews seine These verbreitet, nun würden die Menschen endlich entdecken, um wieviel besser das digitale Erlebnis sei. Nichts werde ihnen fehlen.



Ob der gute Mann seine kapitale Fehleinschätzung schon bemerkt hat? Wenn nicht, sei ihm ein Abstecher nach Salzburg empfohlen. Es gibt noch Karten und latexfeie Masken. Der digitalisierte Beethoven Levits auf arte sei hier trotzdem empfohlen, als hochwertiges Nebenprodukt des Echten.