Neue Normalität? Alte Normalität? Oder der ganz normale Wahnsinn? Diese Frage stellt sich dieser Tage, wenn man abends in Velden oder am Klopeiner See unterwegs ist. Der Mund-Nasen-Schutz auf öffentlichen Plätzen wird noch großteils als notwendiges Übel akzeptiert. In den Bars wird aber ausgelassen gefeiert – von coronabedingtem Abstandhalten keine Spur. Von der Angst vor einem „Sommer-Ischgl“, wie es Tourismusreferent Sebastian Schuschnig (ÖVP) ausdrückte, will man sich schließlich doch nicht die alkoholselige Laune verderben lassen.