Über das Wort das Jahres dürfte es heuer keinen Zweifel geben: Corona ist allgegenwärtig. Man kommt an dem Virus nicht vorbei. So plötzlich wie es vor mehr als einem halben Jahr über die Welt hereingebrochen ist, so hartnäckig ist es. Und Corona wird bleiben, auch in Kärnten. Etwa 20 Erkrankte gibt es derzeit bei uns. Immer noch erstaunlich und erfreulich wenig – im Vergleich mit anderen Bundesländern.