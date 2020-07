Facebook

Guten Morgen!

„Rudolf“ heißt das alte, kleine Ausflugsboot, das am Steg des Seehotels Grundlsee liegt. Das Haus gehört Dieter Mateschitz, das Boot auch. Vom kleinen Pavillon des Restaurants über dem See, gebaut für Gesellschaften, die ungestört miteinander essen und reden wollen, blickt man auf ein unbeschreibliches Gebirgs- und Seepanorama. Ein Schwan zieht gelassen vorbei und ein paar Enten mit Jungen. Dass man nicht im Paradies ist, daran erinnern nur heulende Motorräder, die die herrliche Gegend mit ihrem nervtötenden Geheul beeinträchtigen.



An diesen Ort luden die Chefredakteure der Bundesländerzeitungen und der Presse Gesundheitsminister Anschober, der auch Rudolf heißt. Sie wollten von ihm wissen, wie es weitergehen soll mit dieser Krankheit, die schon besiegt zu sein schien und die nun im Verborgenen lauert auf ihre triumphale Wiederkehr. Der Minister wirkt besorgt. Die Lockerungen zeigen Nebenwirkungen, zum Beispiel in seiner Heimat Oberösterreich. Kaum befreit vom Mundschutz, vergessen viele Menschen offenbar, dass noch nichts vorbei ist. Virologen warnen vor einer zweiten Welle im Herbst, sagt Anschober und fügt nüchtern hinzu. „Eine zweite Welle würde uns wirtschaftlich ruinieren“.



Wenn das ein ruhiger, nicht zur Übertreibung neigender Mann wie Anschober sagt, wird einem etwas mulmig zumute. Panikorchester sei er keines und Angstpolitik liege ihm fern, sagt er. Und doch hält er den Moment für gekommen, nach den Wochen des Aufatmens wieder auf den Ernst der Lage hinzuweisen. Was er sonst noch tut und was wir tun könnten, um den Albtraum von uns fernzuhalten, lesen sie heute im großen Interview, mit dem wir die Zeitung auch aufgemacht haben.



Kollateralnutzen der Lektüre sind ein paar hilfreiche Tipps, wie man ärgstem Dauerstress seine zerstörerische Wirkung nehmen kann. Anschober erzählt von seinen morgendlichen und abendlichen Spaziergängen mit dem Hund und – ganz wichtig - ohne Handy. Und von den zehn Minuten Qi Gong, die er sich unterwegs am Donaukanal gönnt. Seit seinem Burnout vor zehn Jahren hält er sich an diese Routine. Sie scheint zu helfen. Könnte man ja auch einmal probieren, meint Ihr