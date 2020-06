Facebook

Dieser Sommer hat es in sich. Die neue Nach-Corona-Normalität ist gespickt mit Haken, an die in Vor-Corona-Zeiten wohl niemand auch nur im Entferntesten gedacht hat. Das brisanteste Thema ist wohl die Einhaltung der Abstandsregeln in den Bädern und vor allem auf den abendlichen Flaniermeilen rund um die Seen.