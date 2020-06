Facebook

Vizekanzler Werner Kogler © APA/Herbert Neubauer

Guten Morgen!

„You can't teach an old dog new tricks“, sagen die Amerikaner. Die verringerte Lernfähigkeit im fortgeschrittenen Alter kann bestätigen, wer schon länger auf der Welt ist. Umso staunenswerter sind die seltenen Fälle, die das Sprichwort falsifizieren – zum Beispiel der Grüne Vizekanzler am Abend nach der Regierungsklausur in Armin Wolfs strenger Kammer.



Werner Kogler, Jahrgang 1961, hat sich in der Opposition einen Redestil angewöhnt, den man mäandernd nennen könnte. Wie sich die beiden Flüsse in Kleinasien – der große und der kleine Mäander – durch die Gegend schlängeln, winden sich auch Koglers Wortschlangen durch die Landschaft seiner Gedanken. Mäandernden Gewässern oder Gedanken zu folgen ist nicht einfach. Immer wieder kommt man dem Ausgangspunkt unfreiwillig nahe, hat also trotz längerer Drift kaum Meter gemacht.



Beim Bundeskongress nach dem Abschluss der Regierungsverhandlungen überraschte Kogler seine ParteigängerInnen. Seine auf eine halbe Stunde anberaumte Rede endete tatsächlich nach guten 30 Minuten. „Von den Besten lernen“, sagte Kogler damals selbstironisch und schien sich dabei auf die professionelle Kommunikation seines neuen Koalitionspartners zu beziehen.



Lehrzeit abgeschlossen: Werner Kogler antwortete Wolf gestern knapp und verständlich, ohne ausufernde Sprachbilder und umständliche Brechungen. Wo nötig stellte er dessen Prämissen richtig und widersprach vor allem dem Spin, der den Fragen des Moderators zugrunde lag: Viel Grünes und Soziales, unterstellte Wolf, sei nicht drin in dem Programm, das die Regierung am Nachmittag verkündet hatte.



Ein eindrucksvoller Akt der Selbstdisziplinierung, findet