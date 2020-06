Facebook

In diesen Tagen ist eine Formulierung sehr häufig: in diesen Tagen. Oft, weil man sich unzufrieden andere Tage wünscht. Weil man sie gerne eintauschen möchte, wie einen Schuh, der drückt. Retournieren innerhalb der 14-tägigen Rückgabefrist mit Geld-zurück-Garantie. Einfach zurück in die Kiste damit und ab die Post. Was bliebe übrig? Eine Lücke im eigenen Kalender, der bald aussehen würde wie ein Theater-Zuschauerraum in Coronazeiten: Löchrig wie ein Schweizer Käse werden nur noch die halben Tage besetzt, die anderen landen ungeliebt beim Absender, der bald einen Schwarzmarkt für verstoßene Tage

eröffnen könnte. Je mieser der Tag, desto niedriger der Preis. Für Unglückstage gibt es längst eine Dauertiefpreisgarantie, Katastrophentage werden einem kurzerhand nachgeworfen. Glücklich die, die sich rechtzeitig wegducken. Und noch glücklicher jene, die diese aktuellen Wochen eigentlich ganz gut finden.