Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Claudia Paulussen - Fotolia

Guten Morgen!

Rückfall nach Monaten der Enthaltsamkeit: der erste Besuch in einer Buchhandlung. Nicht in einer, in DER Buchhandlung Wiens, und die heißt „Leporello“. Dort gibt es zwar – platzbedingt – nicht alles, aber die Damen wissen, was es alles gäbe und können den Stoff besorgen. Rotraut Schöberl, Gründerin, Herz und Seele des Ladens, erzählt über die Wochen des Lockdowns Unglaubliches. Sie habe, sagt sie, keinen Umsatzeinbruch erlebt in der Krise.



Wie das gegangen ist? Nach ein paar schlaflosen Nächten, intensivem Nachdenken über Kurzarbeit, Kündigungen oder andere drastische Maßnahmen erlebte sie ein kleines Wunder. Die Kunden fanden andere Wege zu ihrem Laden: Mail, Telefon, die Homepage, auf der sonst allenfalls zwei Bücher pro Tag einen neuen Besitzer fanden. „Lasst uns Euer Amazon sein“ war ihr Werbespruch und der zog. Die Fans, die auf Leporello schon früher als ihren bevorzugten Dealer zählten, blieben treu.



Folgenlos blieb die Krise trotzdem nicht. Die Kosten schossen in die Höhe, wegen der Gebühr für Paypal oder die Kreditkartenzahlungen. Auch der Versand schlug zu Buche. Aber immerhin, das Buch erwies sich für viele Menschen als systemrelevant. Etwas in der Hand zu haben während der Turbo-Digitalisierung empfanden viele Menschen als wichtig, schön, erstrebenswert, vermutet die Dealerin. Ein Kunde gab zu, vor allem den visuellen Abschirmeffekt gegenüber seiner Familie an ihrem Produkt zu schätzen. Auch egal, Hauptsache Buch. „Fünfhundert Jahre hat es sich gehalten“, sagte sie und strahlt hinter ihrer Maske, zuversichtlich, dass ihr die Lebensgrundlage auch in den kommenden Zeiten nicht wegbrechen werde.



Das Beispiel zeigt die Macht der Kunden. Wir alle entscheiden, wer überlebt, ob Amazon noch größer wird und die Buchhandlungen verschwinden, oder ob wir die unterstützen, die uns beraten können und dabei helfen, auch Rares zu finden, das kein Algorithmus je fände. Die lange Zeit der Enthaltsamkeit macht sicher, findet