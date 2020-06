Für jene Kinder, die es brauchen, gibt es in den Sommerferien an den Schulen Deutschförderung. Erstaunlich, was so ein Virus mit sich bringt.

Seit vielen Jahren wird sie gefordert, in anderen Ländern ist sie längst Standard, und tatsächlich: Auch in Österreich gibt es in den diesjährigen großen Ferien eine zweiwöchige Sommerschule für Kinder, die Aufholbedarf haben. Erstaunlich, was so ein Virus neben all dem Kummer und den Problemen noch so mit sich bringt.