Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Markus Traussnig

Zu Vollschutzmonturen von Helm und Brille bis Feuerfestschuhen fielen die Corona-Masken kaum mehr auf. Es stand auch nicht die Pandemie im Mittelpunkt, sondern die Zukunft danach. In diese investiert die RHI Magnesita in Radenthein 50 Millionen Euro, um den Standort zum modernsten Feuerfestwerk der Welt aufzurüsten. „Wir werden Mechatroniker und Lehrlinge brauchen, die mit der Virtual-Reality-Brille das Werk am digitalen Zwilling steuern“, erklärte CEO Stefan Borgas auch die zusätzliche Etablierung des konzernweiten digitalen Ausbildungs-Hubs in Radenthein. Junge Menschen der Region werden in der Weltliga arbeiten.