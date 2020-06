Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Winkler

Nicht einmal der Spanische Bürgerkrieg konnte die seit Jahrhunderten gepflogene Pfingstwallfahrt nach El Rocio verhindern. Jetzt aber geschah, was sich kein Andalusier je hätte vorstellen können: Ein Jahr ohne El Rocio! Viele Andalusier zählen die Jahre von einem El Rocio zum nächsten. In dem mitten im Naturschutzgebiet der Doñana südwestlich von Sevilla gelegenen Ort versammeln sich jährlich zu Pfingsten eineinhalb Millionen Menschen, fast alle in bunter Tracht und 30.000 zu Pferd, um die Virgen del Rocio zu verehren. Ein Abbild von ihr findet man in fast jedem andalusischen Haushalt. Wer je die einwöchige Wallfahrt der Pilger mit dreitägigem Ritt durch das atemberaubende Naturschutzgebiet durch Pinienwälder und an Lagunen mit Tausenden Flamingos erlebt hat, darf von sich sagen: einmal Rociero, immer Rociero. Denn das Leben ist ein camino. © Winkler