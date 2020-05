Facebook

Die Bedeutung der Tourismus- und Freizeitwirtschaft für Kärnten ist in diesen Tagen viel diskutiertes Thema. Rund 50.000 Menschen sind von den Folgen der Coronakrise betroffen, jeder fünfte Arbeitsplatz in diesem Land. Auch der touristische Konsum leidet, also die Summe dessen, was Gäste für Produkte und Dienstleistungen in unserem Bundesland in guten Zeiten ausgeben. Zwei Milliarden Euro machte das Gesamtvolumen in vergangenen Jahren aus. Nicht viel weniger, rund 1,7 Milliarden Euro, wurden aber auch von den Einheimischen vor Ort in Freizeit und Erholung investiert.