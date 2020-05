Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

Lange nach der coronabedingten Sperrstunde wurde Alexander van der Bellen in der Nacht auf Sonntag mit seiner Frau in einem Schanigarten erwischt. Aus virologischer Perspektive unterscheiden sich die beiden Regelbrüche zwar: Ein Bad in der Menge ist in der Pandemie ungleich riskanter, als ein Tête-à-tête mit der Ehefrau. Auch die Fehlerkultur ist eine andere: Van der Bellen entschuldigte sich umgehend, während Sebastian Kurz nach seinem Auftritt Journalisten kritisierte, die sich nicht an Abstandsregeln gehalten hätten. Trotzdem gilt auch für den Bundespräsidenten: Es wird gerade viel von uns allen abverlangt. Da müssen wir uns zumindest darauf verlassen können, dass die höchstrangigen Politiker dieses Landes sich an die Regeln halten, die uns allen auferlegt werden.