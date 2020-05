Facebook

Geschätzte Leserin, geschätzter Leser,

­

Ernst Happel hatte uns gewarnt: „Ein Tag ohne Fußball ist ein verlorener Tag.“ Doch der König ist, wenn derweil auch noch ohne Fußvolk, zurück. Unwiderstehlich kraftvoll setzte sich Erling Haaland durch, übernahm den Pass volley und jagte den Ball halbhoch ins lange Eck. So beendete Österreichs Fußballer des Jahres am Samstag beim Revier-Derby Dortmund-Schalke 29 Minuten nach Anpfiff acht trost- und torlose Corona-Wochen. Es gibt, unzähligen Todesfällen und verheerenden volkswirtschaftlichen Schäden zum Trotz, eine Konstante, an der auch kein Virus zu rütteln vermag - um es mit Sepp Herberger zu sagen: „Der Ball ist rund.“