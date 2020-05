Tagelange Löscharbeiten in Eisenkappel

© Haderlap

Seit drei Tagen stehen hunderte Feuerwehrleute in Bad Eisenkappel im Einsatz. Auf mehr als 20 Hektar ist hier in einem extrem steilen Gebiet ein Waldbrand ausgebrochen. Die extreme Trockenheit der vergangenen Wochen in Kombination mit einem von Stürmen gefällten Wald sorgten dafür, dass sich das Feuer rasch auf mehr als 20 Hektar ausbreiten konnte.