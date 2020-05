Ist die Gefahr gebannt?Wir brauchen Szenarien für den Fall des Falles

Wie trügerisch das Gefühl sein kann, dass die Gefahr gebannt ist, zeigt die Entwicklung in anderen Ländern. Auch wir brauchen Szenarien für den Fall des Falles.

Das Leben im Moment fällt selten so leicht, wie an frühsommerlichen Wochenenden. Einen Muttertagsspaziergang machen, Freunde auf die Terrasse einladen, beim Lieblingswirten einen Tisch reservieren – all das ist jetzt wieder möglich. Und die Angst vor dem Coronavirus weicht zusehends dem Gefühl, dass die schlimme Phase vorbei ist.