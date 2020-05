Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Primarius Jörg Tschmelitsch tritt in der Corona-Krise für pragmatische Lösungen ein: Risikogruppen sollten bestmöglich geschützt, alle anderen Österreicher von Restriktionen ausgenommen werden.

© APA/HELMUT FOHRINGER

Als Universitätsprofessor für Chirurgie, medizinischer Direktor eines Krankenhauses, Vorstand einer chirurgischen Abteilung, Vorstandsmitglied der Österreichischen Gesellschaft für Chirurgie und der Österreichischen Gesellschaft für Tumorchirurgie, Mitglied des Kärntner Sanitätsrat und der Ethikkommission war ich in den letzten Wochen intensiv mit der Corona-Krise in all ihren Facetten beschäftigt.