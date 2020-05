Pflege Die Reduzierung der Betreuung auf "sauber, satt und still" sollte hierzulande überwunden sein

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Die Verärgerung bei Betreibern von und Beschäftigten in Pflegeheimen ist groß, seit die Mitarbeiterin eines Anbieters von mobilen Pflegeleistungen ein hartes Urteil gefällt hat. Die Pflegeassistentin sagte in einem Gespräch mit der Kleinen Zeitung, dass alte Menschen in Heimen weggesperrt würden und nach drei Monaten selbstständig gar nichts mehr könnten.