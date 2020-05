Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Die Jungen – keine Corona-Risikogruppe? Diese vermeintliche Sicherheit zerstiebt sofort bei einem Blick auf den Arbeitsmarkt. No job, no future! In Kärnten hat sich mit den Corona-Schließungen die Zahl der Arbeitslosen unter 24 auf 3850 Betroffene verdoppelt! Und nur für die Hälfte der 603 Lehrstellen suchenden Jugendliche steht eine offene Lehrstelle zum Angebot.