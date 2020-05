Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Die Reisebusbranche wurde als Erste von der Krise erfasst - das geriet beinahe in Vergessenheit. Sie verdient mehr Beachtung, da sie auch zu jenen Wirtschaftszweigen zählt, die mit den Folgen noch länger zu kämpfen haben werden.

Viele Jobs in Gefahr

© APA/CHRISTOPH WEIERMAIR

Im Februar schon rollte die Stornowelle, im März kein Bus mehr. Die 800 Reisebusunternehmen in Österreich standen durch Covid-19 als Erste still. Doch während nun viele Bereiche des (Wirtschafts-)Lebens nach und nach zurückkommen, bleiben Reisebusse in den Garagen.