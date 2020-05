Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Szenerie mutete fast gespenstisch an: letzte Woche tagte der Klagenfurter Gemeinderat in der Ballspielhalle des Sportparks. 45 Damen und Herren saßen im corona-konformen Respektabstand auf separierten Einzeltischen. Auf vier großen Volleyballfeldern mit einer Fläche von 650 Quadratmetern, also auf 15 Quadratmeter pro Kopf und Nase. Ein logistischer wie finanzieller Aufwand der Extraklasse.