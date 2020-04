Facebook

Guten Morgen!

Der Staat setzt wieder auf den erwachsenen, mündigen Bürger und zieht sich als Erziehungsinstanz schrittweise zurück. Das bürgerliche Prinzip Eigenverantwortung, Aufmacher auf Seite eins. Das ist gut, hat aber Folgen, vor allem für die Solidarität. Sie ändert die Radien: Solidarität meint jetzt nicht mehr das Kollektiv der Gesellschaft, sondern wieder stärker die Betroffenheit der jeweiligen Gruppe, des Milieus, des eigenen Ich. Solidarität heißt wieder mehr: Solidarität gegen. Die alte Schienbeingesellschaft kehrt zurück, da und dort auch artikulierte Lebensfreude. Sie nimmt Gestalt und Geruch an. „Ich freu mich auf ein Budweiser mit Stelze im Schweizerhaus“, sagt eine Wienerin gestern Abend im Fernsehen. Das Fernsehen sagt aber an diesem Abend auch: Gefahr einer zweiten Welle und des Sisyphos-Mythos. Über Englands Pflegeheimen kreisen die Todesvögel, mehr als 4000 Bewohner sind allein in den letzten zwei Wochen verstorben.



Jim ist einer von ihnen. Sie werden sich vielleicht an ihn erinnern. Er kam hier vor. Jim war seit der ersten Sprachferienreise mein Gastvater und wurde ein Lebensfreund. I love London stand auf dem Sweater, als Jim den 16-jährigen Gastschüler auf dem Busparkplatz in Southampton abholte. Bramston Rd 7, die Narzissen im Garten, die Rice Crisps, die in der Schüssel fröhlich aufplatzten, wenn man kalte Milch dazugoss, die bittere Marmelade mit den Schalen, der Observer am Sonntag, Donna Summer im Radio, Top of the Pops, die heilige Prozession zum Stadion, wenn die Saints spielten, immer samstags um drei und nie ohne Schal, nie ohne die Ladung Crisps, Salt and Vinegar, nie ohne das Holzstockerl für Daniel, den siebenjährigen Sohn, nie ohne Kevin Keegan rechts außen, vor allem aber: nie ohne Jim. In späteren Jahren trafen wir uns oft an der Westminster Bridge und fuhren mit dem Ausflugsboot und mit Daniel, der für die BBC Dokus produziert, hinaus nach Greenwich zu Jims Lieblingspub „The Mitre“, gleich neben dem Markt. Auf dem Deck erklärte er neue Gebäude entlang des Ufers, und der Freund aus Österreich prahlte mit dem Oxo Tower, dem grandiosen Lokal neben der Tate Gallery, wo Paul McCartney einmal am Nebentisch gesessen sei.



Der letzte Anruf zu Neujahr, der etwas mühsam war, aber schön. Jim litt an Demenz. Auf alle Fragen antwortete er mit einem monotonen „Fine, thank you“. Nur einmal, als der Gastschüler aus den Siebzigern wissen wollte, ob die Saints heuer womöglich Gefahr liefen, abzusteigen, stieß er am anderen Ende ein empörtes „No!“ aus. Seine neue Welt hatte sich einen Spalt geöffnet, und für einen Augenblick waren wir wieder in unserer gemeinsamen alten.



Die Wohnung in Southampton am Hafen, wo einen in der Früh die Titanic-Möwen aus dem Gästebett kreischten, hat er aufgeben müssen. Nach einem Sturz ist er stundenlang mit blutigem Kopf liegengeblieben. Gebrochene Hüfte, sie brachten ihn in ein Krankenhaus. Dort schickten sie ihn vorzeitig heim, weil man die Betten für die vielen Corona-Erkrankten brauchte. Jim kam in ein Pflegeheim. Dort infizierte er sich. Elizabeth, die in der Nähe lebende Tochter, konnte ihn in einem astronautenartigen Schutzanzug noch besuchen. Dafür kann sie wegen der verpflichtenden Quarantäne nicht zum Begräbnis gehen, sie hatte die Wahl. Daniel, heute arbeitslos, weil die Filmindustrie am Boden liegt, erhielt keinen Zutritt mehr. Er rief die Schwester auf Facetime an, sie hielt das Handy ganz nah ans Gesicht. Das Bild am Screen habe Jim wohl nicht mehr erkannt, die Stimme aber schon, erzählt Daniel am Telefon, als er die Todesnachricht überbringt.



Jim starb vergangenen Sonntag am frühen Morgen an Corona. Es sei zu der Zeit passiert, in der er früher in der Bramston Rd 7 immer den Observer holen ging. Die Saints werden nicht absteigen.