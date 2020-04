Facebook

Guten Morgen!

Früher, als es in den Redaktionen noch keine Live-Ticker, keinen minütlichen Andruck und keine Stechuhr gab, gab es das Onkel Tom in Klagenfurt, das Posthorn in Graz oder das Oswald & Kalb in Wien. Es waren verrauchte Zwitscherstuben der heimischen Journalisten. Sie gehörten für die Zunft zum Weltkulturerbe. Man traf sich dort, um sich zu treffen, um nach dem Einser-Menü zu riechen, um sich was auszurichten, um andere auszurichten, um die Welt zu ordnen, um Korrektes und Unkorrektes zu sagen, Schönes und Unschönes. Es war nicht alles erhellend, aber befreiend fürs Gemüt. Danach ging man die Redaktion schreiben.