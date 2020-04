Facebook

Seit sechs Wochen steht das normale Leben still und für viele ist jetzt die Belastungsgrenze erreicht. Dass die Bäder an den Kärntner Seen ab 15. Mai aufsperren sollen, ist eine herbeigesehnte Wellness-Nachricht: Das Strandbad als Aufenthaltsort ist in diesem Jahr noch wichtiger als sonst – für Physis und Psyche.