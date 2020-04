Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zwischen dem Tiroler Bezirk Landeck, dem Salzburger St. Johann im Pongau und Hermagor liegen Welten in Hinblick auf bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus. In der Bundesländer-Reihenfolge bildet Kärnten nach dem Burgenland das Schlusslicht. In dieser Krise ist das eine positive Schlusslicht-Position, weil es hierzulande weniger Infektionen, weniger Menschen in den Spitälern, auf den Intensivstationen und weniger Todesfälle gibt. Am schwersten betroffen sind die Bundesländer Tirol, Niederösterreich und Oberösterreich.