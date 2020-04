Facebook

In einem Krankenhaus in Casalpalocco nahe Rom © AP/Cecilia Fabiano

Geschätzte Leserinnen und Leser!

„Die Pest hat allen die Fähigkeit zur Liebe und Freundschaft genommen.“ Für diese Zerstörung der Grunderfahrung des Glücks macht Albert Camus in seinem Roman „Die Pest“, die der französische Autor in den 1940er Jahren in der algerischen Stadt Oran wüten lässt, das Getrenntsein der Menschen verantwortlich: „Denn die Liebe verlangt ein wenig Zukunft und für uns gab es nichts mehr als Augenblicke.“



Wie stark hingegen menschliche Beziehungen Seuchen und Trennung standhalten können, beschreibt Gabriel García Marquez in seinem Roman „Liebe in Zeiten der Cholera“: 51 Jahre, neun Monate und vier Tage wartet Florentino, ehe er seiner fernen Liebe Fermina, der er täglich Liebesbotschaften schreibt, sagen kann: „Auf diese Gelegenheit habe ich ein halbes Jahrhundert gewartet, um Ihnen erneut Treue und stete Liebe zu schwören.“



In Zeiten von Corona erfahren wir das Getrenntsein als „social distancing“. Behördlich eingemahnte Kontaktwarnung gegenüber den Liebsten – zu Familie, Großeltern, Kindern, Müttern und Vätern, Enkeln, Verwandten. In der Karwoche ein digitales Entlangbalancieren der Gefühle am Leidensweg Christi bis zur TV-Auferstehung. Das Ostermahl als Ausdruck der Freude nach Katharsis der Fastenzeit, statt großfamiliär streng limitiert.



Das berühmteste Gemeinschaftsmahl der Welt sieht man in der Kirche Santa Maria delle Grazie in Mailand. Leonardo da Vincis „Il cenacolo“, „Das Abendmahl“, flößt Ehrfurcht ein. In dem dunklen, langgezogenen Refektorium trennt eine brusthohe Mauer den Beobachter von dem neun Meter breiten Wandfresko. Das Verblassen der Farben nimmt nichts vom Ausdruck des Genies vor über 500 Jahren und nichts von der Kraft der Botschaft von vor über 2000 Jahren. Leonardo übersetzt in dem Bild den Augenblick, da Jesus den Jüngern eröffnete „Einer von euch wird mich verraten“ – mit allem Entsetzen, Fassungslosigkeit und Verneinen der in Dreiergruppen um den zentralen Jesus inszenierten Apostel, mit dem in Heimtücke verharrenden Judas. Das erschaudernd Faszinierende ist die Gelassenheit, mit der Jesus um die Bestimmung dieses Verrats für Kreuzigung, Auferstehung und Erlösung Bescheid zu wissen scheint.