Guten Morgen!

Erster kleiner Ausflug nach zehn Tagen selbst auferlegter Quarantäne. Es gibt sie noch, die Stadt. Auch Menschen bewegen sich dort. Viele sind es nicht, aber mehr als erwartet und erwünscht. Einkäufer sollen das sein? Der Verkehrsfunk sagt, man komme gut voran in der Bundeshauptstadt. So kann man das auch formulieren. Man hätte die Kollegin ruhig in Kurzarbeit schicken können. Allenfalls an den Grenzübergängen zu Ungarn und Deutschland scheint ihre Serviceleistung noch von Interesse, dort stauen sich angeblich Lastwagen. Aber wer will schon dort hin?



Spazierengehen mit dem Sozialkontakt meiner Wahl, früher hätte ich gesagt, meiner Frau. Beim Abgang zum Donaukanal steht, dass man öffentliche Räume eigentlich gar nicht betreten darf, außer eben mit jenem Menschen, mit dem man sich ohnedies dauernd ansteckt. Weil's schon wurscht ist, sozusagen. Also gehen wir. Auch hier sind nicht wenige Leute unterwegs, trotz der Kälte. Man hält auf Abstand. Scheele Blicke ersetzen das professionelle Desinteresse, mit dem Städter sich in normalen Zeiten unerwünschten Sozialkontakt vom Leib halten.



Eigentlich schade, dass es nur ein Infekt war, den wir da miteinander ausgebrütet haben. Nicht auszudenken, wenn man zur ersten Tranche gehört hätte. Plötzlich unverwundbar! Wie jung Siegfried nach dem Bad im Drachenblut könnte man jetzt lässig durch die U-Bahnen der Stadt schlendern, im sicheren Wissen, gepanzert zu sein gegen das Stachelige. Man könnte sich nützlich machen, da und dort angstfrei helfen oder gar sein Blut samt den kostbaren Antikörpern der Forschung spenden.



Videos von Freunden strukturieren die Zeit. Katzen, die panisch auseinanderstieben, wenn ihr Mensch hustet, Varianten von Quarantänekoller, absurder Zimmersport. Ein Wohnungsgrundriss mit dem Bildtext, man erkunde gerade Ausflugsgebiete für das Wochenende. Schüler, die sich darüber freuen, dass die Umstellung auf die Sommerzeit ihnen eine Stunde mehr Morgenschlaf verschafft. Absurdes, das seinen Witz aus der Reibung mit der Wirklichkeit von früher zieht. Das funktioniert gut, solange wir uns noch daran erinnern...



Auf dem Weg zum nächsten Videokonferenzmarathon grüßt Sie herzlich