Verwaister Newsroom der Kleinen Zeitung: erste Sonntagsausgabe im Off © Hubert Patterer

Guten Morgen!

Man lernt wieder das Hören: das Hämmern des Spechts in der Nachbarschaft beim Zähneputzen zum Beispiel. Wahrscheinlich hämmert der seit jeher, die Ohren waren einfach nie auf Empfang, sondern schon beim ersten Jour fixe. Oder die unterschiedlichen Tonlagen der Kirchen in der Stadt. Erinnerung an den jüdischen Friedhof auf dem Hügel über Sarajevo, wo zwischen den vom Krieg durchlöcherten Grabsteinen das Geläut der Weltkirchen in der Stille nach oben drang und auf unvergessliche Weise miteinander verschmolz.



Gestern Nachmittag den menschenleeren, 3000 Quadratmeter großen Newsroom fotografiert. Verschnürte Post. Alte Zeitungsseiten. Gebrauchte Gläser vom Zuprosten auf unsere Widerstandsbereitschaft. Auf den Schirmen, die sonst wie im Zielraum bei einem Skirennen die digitale Lesedauer der Berichte von „Presse“ und „Kleine Zeitung“ in Echtzeit auflisten, nur die roten Logos der Zeitung. Drinnen war es zappenduster und draußen hell. Als das Leben noch nicht auf den Kopf gestellt war, war es umgekehrt. Die erste im Off produzierte Sonntagsausgabe der Kleinen Zeitung seit 115 Jahren.