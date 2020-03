Facebook

Guten Morgen!

Ein neues Wort gelernt: Helikoptergeld. Die Idee ist, Bares der Zentralbank direkt unter die Leute zu bringen, damit sie es ausgeben können, was wiederum der Wirtschaft helfen soll. US-Präsident Trump hat so etwas gestern angekündigt. 500 Milliarden Dollar will er seinen Landsleuten zukommen lassen. Stimmenkauf ist das natürlich nicht, wo denken Sie hin! Der Nachteil bei der Sache ist nur, dass es schwierig ist, Geld auszugeben, wenn die Geschäfte geschlossen sind.



Neue Arbeitswelt im Testbetrieb. Rudelkonferenzen auf dem Laptop. All die werten Kollegen auf einem kleinen Bildschirm zusammengedrängt, weil die potenziell virenverseuchten Leiber Kilometer voneinander entfernt sitzen müssen. Die Zwangsvereinzelung erzwingt neue Disziplin. Durcheinanderreden verbietet sich, dann versteht keiner etwas. Statt die Kollegen in Graz oder Klagenfurt als anonyme Schattenrisse auf einem düsteren Wimmelbild zu sehen, projiziert der Schirm sie in high definition porentief ins Wohnzimmer. Die Distanz schafft neue Nähe, ermöglicht Detailstudien zu Wohnstilen und Freizeitmoden. Manche schalten den Hintergrundabsofter ein, dann sieht man nur ihre freigestellte Silhouette, ein bisschen gespenstisch.



Planung, Umplanung, Neuplanung. Abends erinnert sich niemand mehr an die Vorsätze aus den morgendlichen Konferenzen. Die Realität hat alles runderneuert. Günter Sagmeister, seelenruhiger Routinier nach vielen Jahren an der Spitze des Sportressorts, vergleicht das Arbeitsgefühl im Corona-Team mit der Euro, die Österreich einst ausrichten durfte. Eine komplexe Großoperation, gewiss, nur einen wesentlichen Unterschied hat er dabei unterschlagen: Bei einer Europameisterschaft weiß man haargenau, wann was stattfinden wird, nur das Ergebnis ist unbekannt. Aber hier?



Wieder ein paar Dörfer mehr eingeschlossen, und Tirol igelt sich gleich als Ganzes ein. Auf eigenen Wunsch, sagt der Gesundheitsminister. Vielleicht hat es zuvor ja ein paar lautstarke Telefonate gegeben. Nach dem lustigen Interview mit dem dortigen Gesundheitslandesrat zum Beispiel, der gewiss fünfmal hintereinander mit knackigem ch wiederholt hatte, die Tiroler Behörden hätten alles richtig gemacht in Ischgl. Er ist nicht einmal rot geworden dabei.



Genießen Sie die frische Luft!