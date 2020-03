Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Guten Morgen!

Die geräuschlose Stadt wie sonst auf dem Heimweg von der Christmette am Heiligen Abend. Das häufigste Wort in den gesprochenen Sätzen ist surreal. Die einzig wahrnehmbare Lärmquelle bleibt die Straßenbahn, wenn sie ohne Passagiere über die Schienen fährt, und die Autos der Müllabfuhr. Ab und zu sieht man Pizzaboten auf Fahrrädern mit grünen Boxen auf dem Rücken. Gezahlt wird im Voraus mit Karte, damit es zu keiner Begegnung an der Haustür kommt. Auf den Busparkplätzen hocken die Fahrer in ihren isolierten Abteilen und warten auf niemanden mehr. Auf dem Gehsteig müht sich eine alte Frau mit einer Packung Toilettenpapier in der Hand. Man sollte stehenbleiben. Das Geländer einer Brücke, die über die große Ausfahrtsstraße führt, ist mit einem schwarzen Sturm-Transparent überspannt. In versalen, kursiven Lettern der schöne Satz eines Fanklubs: „Vom Supermarkt bis zum Krankenhaus - was ihr gerade leistet, verdient Applaus! Danke!“.



In der Zeitung ein leerer Newsroom wie sonst am Ostersonntag, wenn der Montag frei ist oder wie in einer Samstagnacht, wenn das späte Abendspiel der deutschen Bundesliga als letzte Nachricht ins Blatt gehoben wird und der Sportkollege das Licht abdreht. Auf dem Stehkonferenztisch mit dem Flatscreen im Bauch türmen sich verpackte Sandwiches mit zu vielen Salatblättern: nette Gratisgabe von der leeren Mensa im unteren Stock, man müsse die Lebensmittel sonst wegwerfen.



Die Laptop-Konfis mit schlecht rasierten Kollegen im Freizeitpullover funktionieren, nur das gleichzeitige Sprechen ist etwas mühsam, aber das ist es auch ohne Laptop und Corona. Die auf den Kopf gestellte Idee Newsroom: Das privatisierte Blatt aus dem Living Room. Das viele Telefonieren, bis die Geschichte weiß, wo sie hinkommt, nervt, aber das wird. Man ist im Tonfall tendenziell netter als sonst. Der Konzernchef in Jeans. Rotierende Teams werden gebildet, von allem gibt es jetzt mehr: Chefredakteure, Deskchefs, Digitalchefs, Coronachefs, Ressortchefs. Die Stunde der Chefs und Chefinnen. Einige Seiten haben keine Existenzgrundlage mehr und fallen aus dem Spiegel: die Veranstaltungsseite, die Kinoseite, dafür entstehen andere aus der spontanen Idee heraus: die Doppelseite für Kinder, die große zusätzliche Rätselseite, die umgetaufte „Besser Leben“-Seite, sie heißt jetzt „Leben daheim“ und bietet Tipps zur Körperertüchtigung auf dem Wohnzimmerteppich. In den Blättern Norditaliens erscheinen bebilderte Todesnachrichten auf mittlerweile zehn großformatigen Seiten und ersetzen die Veranstaltungsseiten.



Tags zuvor dem im Nachbarbundesland allein lebenden 86-jährigen Vater ein Essen gebracht, weil Sonntag war. Er lebt isoliert und wehrt sich, während des Besuchs abgeschnitten im Wohnzimmer bleiben zu müssen. Auflehnung gegen die Isolation in der Isolation. Gutes Zureden durch das alte Mauerwerk hindurch, während das siedende Wasser unter den Zwetschgenknödeln dampft. Das blaue Fläschchen mit der abgefüllten Desinfektion bleibt da. Gemeinsamer Spaziergang in der Frühlingssonne, der Vater geht mit dem Hörapparat ein paar Schritte voraus, der Sohn ruft ihm von hinten Trost zu: „Wie die Queen!“



Morgen mehr.



Alles Gute,