Gestern ging es Schlag auf Schlag. In der Früh wurde Heiligenblut unter Quarantäne gestellt, im Laufe des Nachmittags wurden zwei weitere Fälle einer Coronavirus-Infektion bestätigt. In Kärnten gibt es bundesweit die wenigsten bestätigten Infektionen, dennoch ist die gefährliche Erkrankung mit Wucht in unserem Land angekommen. Dutzende Menschen müssen in häusliche Selbstisolation, weil sie oder Angehörige mit Betroffenen Kontakt hatten. Und wenn mit Montag alle von der Bundesregierung verhängten Maßnahmen in Kraft treten, wird sich eine seltsame, nie da gewesene Ruhe über das Land legen. Möge sie nicht die Ruhe vor dem Sturm sein!