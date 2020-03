Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am Landesgericht Klagenfurt vergeht gefühlt seit Jahren kaum noch eine Woche, in der nicht mindestens ein Prozess wegen Wiederbetätigung stattfindet. Erst gestern musste ein junger Familienvater erklären, warum er via Facebook die Wiedereröffnung der Konzentrationslager forderte. Der Mann war geständig, das Urteil lautete 18 Monate unbedingte Haft. Was viel klingt, hat gute Gründe. Zum einen hat der Angeklagte sechs Vorstrafen in seinem Register stehen, zum anderen wird einem Urteil immer auch eine präventive Wirkung zugetraut.