Es war ein erstaunliches Comeback von Joe Biden. Der frühere Vize unter US-Präsident Barack Obama lag vor diesem Super Tuesday gegen alle Erwartungen schon am Boden und nach den ersten vier Vorwahlen deutlich hinter dem unabhängigen Senator Bernie Sanders aus Vermont, der sich zum neuen Favoriten im Rennen um die demokratische Präsidentschaftskandidatur gemausert hatte. Doch der große Vorwahltag mit Entscheidungen in immerhin 14 Bundesstaaten war die Wiedergeburt der Kampagne von Biden. Er siegte in acht Bundesstaaten und setzte sich damit in der Nacht vorübergehend an die Spitze, auch wenn die Endergebnisse aus den beiden bevölkerungsreichsten Staaten Kalifornien und Texas noch ausstanden.