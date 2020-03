Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Guten Morgen!

Am Wochenende bei einem Abschiedsgottesdienst eine Lesung gehört, deren existenzialistische Wucht einen hochfahren ließ. Der Text stammt aus dem Buch Prediger und beginnt so:



„Denke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre sich nahen, von denen du sagen wirst: Sie gefallen mir nicht; ehe die Sonne dunkler wird und das Licht und der Mond und die Sterne, und ehe die Wolken nach dem Regen wiederkehren; wann die Wächter des Hauses zittern und die starken Männer sich krümmen (. . .).“



Man könnte meinen, für Europa kommen auch solche Tage. Gleich drei Fronten tun sich auf, gegen die sich die Union stemmen soll und hat schon ihre Not mit jeder einzelnen. In Großbritannien tritt ihr ein Spieler entgegen, der sein rücksichtsloses Spiel mit dem heutigen Tag fortsetzt, Spiel ohne Regeln, und wenn, dann nur mit seinen. In der Türkei hebt Erdogan die Regeln eines zittrigen Paktes auf und wandelt sich vom Schleusenwärter zum Schleuser. Der Kriegsherr setzt die Hilflosen erpresserisch als Spielmasse ein und lockt Tausende mit Gratisbussen und falschen Hoffnungen an die Grenze zu Europa. Aber auch das alleingelassene Griechenland weiß nicht weiter und das in sich uneinige Europa erst recht nicht, eine große, explosive Konfrontation der Hilflosigkeit, lesen Sie dazu unser Gespräch mit Gerald Knaus. Und im Inneren breitet sich ein kleines, unsichtbares Etwas aus und treibt die Menschen auseinander, weil vom anderen plötzlich eine Gefahr ausgehen könnte.



Der biblische Text hellt sich übrigens nicht auf. Er geht so weiter: „Wann die Mahlmägde nicht mehr arbeiten, weil der Tag sich verdunkelt in den Fenstern; wann die Tore nach draußen sich schließen und der Laut der Mühle leiser wird; wann der Laut der Vögel innehält und alle Lieder schweigen; wenn man sich fürchtet vor der Anhöhe und auf dem Weg in Schrecken geht. Dann blüht der Mandelbaum, das Heupferd ist satt, der Kapernstrauch gibt seine Frucht, während der Mensch in sein ewiges Haus geht: Auf der Straße gehen schon die Klagefrauen umher. Ehe der silberne Strick zerreißt und der goldene Leuchter zerspringt und der Krug an der Quelle zerschellt und das Rad am Brunnen zerbricht und der Staub zur Erde zurückkehrt, wie er war. Nichtigkeit, nur Nichtigkeit, so spricht Kohelet, alles ist Nichtigkeit.“



Ein abgrundtief schöner Text, aber so will man die Vergeblichkeitsarie nicht stehen lassen. Nichts ist müßig, schon gar nicht die gemeinsame Anstrengung.



Einen widerständigen Wochenbeginn für die vereinte Abwehr der aufgetürmten Widrigkeiten, vorzugsweise ohne Schrecken und Krümmung, erhofft