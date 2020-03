Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Politik ist nach wie vor ein familienfeindliches Gebilde. Der von Landesrat Martin Gruber geplant gewesene Papamonat wäre zur Premiere in der Kärntner Landesregierung geworden. Wegen der Corona-Krise reduziert Gruber nun den Papamonat auf eine Papazeit, er will bewusst unwiederbringbare Zeit für seine fünfköpfige Familie freihalten.

Es ist ein kleines aber wichtiges Signal. Eines, das sich einfügt: Sehr spät, aber richtig und wichtig war es, als in Kärnten 2017 sozialrechtliche Absicherungen für Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gesetzlich fixiert wurden. So gibt es Karenzzeiten oder Arbeitslosengeld beim Ausscheiden aus dem Amt. Für ausgeschiedene Regierungsmitglieder (wie Ulrich Zafoschnig) wurde erst im Vorjahr ein Arbeitslosengeld gesetzlich verankert.