Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Für die einen ist er peinlich, für andere ein Zeichen von Schwäche. Manche wiederum reagieren so wohl auf das Dargebotene und geben sich der Langeweile einer Inszenierung hin. Origineller ist jene These, dass man so beweise, dem Regieteam zu vertrauen. Die Rede ist vom Theaterschlaf.