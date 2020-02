Eingriff in Nationalpark Der Futterneid gegenüber einigen Wildtieren ist beschämend.

Eingriff in Nationalpark

Der Nationalpark Hohe Tauern besteht seit 1981. Die internationale Anerkennung beruht auf dem Schutz der Biodiversität, der Erhaltung von Pflanzen- und Tierarten. Das ist mit Nutzungseinschränkungen für Land-, Forstwirtschaft und Jagd verbunden. Einschränkungen, die den Betroffenen mit Steuergeld abgegolten werden. Herkömmliche Jagd wird in Nationalparks durch Wildtiermanagement ersetzt. Diese bewährte Praxis will man in Kärnten aushebeln.